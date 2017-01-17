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Главная » НОВОСТИ » Совет по правам человека предлагает ограничить полномочия регионов по экологическому контролю
 
 
 
 
17 Января 2017 года, 17:55

Совет по правам человека предлагает ограничить полномочия регионов по экологическому контролю


РОССИЯ/ 17 января/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко рассмотреть просьбу Совета по правам человека расширить функции Росприроднадзора. Как сообщает «КоммерсантЪ», авторы инициативы считают, что после передачи субъектам федерации надзорных полномочий существенно ослабла система экологического контроля, а местные органы чувствительны к влиянию властей и бизнеса в регионе.

Члены СПЧ предлагают наделить Росприроднадзор правом надзора и контроля за всеми объектами, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду, включая объекты региональных полномочий. Тогда в случае изменения законодательства федеральная служба сможет обращаться в суды с исками о взыскании ущерба, например, в случае нефтеразливов или нелегальных выбросов, а также проверять объекты, находящиеся в ведении субъектов РФ.

Источник издания в Минприроды, однако, назвал инициируемые СПЧ изменения законодательства несистемными. В ведомстве предложение считают фактическим сокращением региональных полномочий.

«Авторы исходят из принципа неэффективности абсолютно всех региональных органов. Если уж передавать полномочия от регионов снова на федеральный уровень, это нужно сделать во всех сферах и для этого потребуется менять принципы организации власти в регионах», - сообщили изданию в Минприроды.

В природоохранном ведомстве готовы поддержать инициативу по расширению функций Росприроднадзора, в том числе по контролю объектов, находящихся в ведении регионов, при условии, что он будет реализован в рамках комплексных проверок федеральных объектов.

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