Мурманск: прогноз отключений на 18 января

17 Января 2017 года, 21:40

МУРМАНСК/ 17 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 13.00 ул. Генералова, 24/9

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 18 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 19 ЯНВАРЯ ул. Капитана Копытова, 4, 7

С 9 ЧАСОВ 18 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 20 ЯНВАРЯ ул. Героев Рыбачьего, 9

пр. Кольский, 49

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 21.00 пр. Кирова, 15

08.30 – 23.00 ул. Книповича, 29

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 73, 79

пр. Кольский, 218, 220, 222

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00 ул. Гоголя, 13, 17

ул. Куйбышева, 1, 3

ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 22, 23, 25

ул. Фурманова, 3, 5

ул. Чапаева, 1, 3, 4

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.