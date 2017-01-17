Мурманск: прогноз отключений на 18 января

МУРМАНСК/ 17 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 18 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Генералова, 24/9
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 18 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 19 ЯНВАРЯ ул. Капитана Копытова, 4, 7
С 9 ЧАСОВ 18 ЯНВАРЯ ДО 17 ЧАСОВ 20 ЯНВАРЯ ул. Героев Рыбачьего, 9
пр. Кольский, 49
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 21.00 пр. Кирова, 15
08.30 – 23.00 ул. Книповича, 29
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 73, 79
пр. Кольский, 218, 220, 222
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Гоголя, 13, 17
ул. Куйбышева, 1, 3
ул. Серафимовича, 15, 17, 18, 22, 23, 25
ул. Фурманова, 3, 5
ул. Чапаева, 1, 3, 4
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.