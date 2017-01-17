Сергей Иванов положительно оценил уборку снега на трассе до Никеля

17 Января 2017 года, 20:40

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов положительно оценил уборку снега на участке трассы «Кола» ведущей в сторону Норвежской границы. Об этом он заявил сегодня журналистам.

В частности, он отметил, что для этого времени года и погодных условий трасса почищена хорошо.

«Более того, мы когда ехали, видели, как убирают», - отметил Иванов.

Сергей Иванов, а также министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сегодня приняли участие в открытии визит-центра природного заповедника «Пасвик». В Мурманске высокопоставленные гости приняли участие в рабочей встрече по вопросам реализации экологических мероприятий и проектов на территории Мурманской области.