Сильный ветер ожидается в Мурманской области

18 Января 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 18 января на территории области ожидается переменная облачность, местами снег. На западе области во второй половине дня ожидается сильный ветер. На сколько сильный, в учреждении не уточнили.

Температура воздуха -4-9 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Гололедица.

В Баренцевом море наблюдается ветер юго-западный, западный 15-18 м/с, на юго-западе моря - 15-20 м/с. На юго-западе моря высота волны достигает 8 м. На северо-западе моря медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -4 градуса, ветер юго-западный 6-10 м/с.