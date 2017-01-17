Мурманская область вошла в число пилотных регионов по внедрению новой системы обращения с коммунальными отходами

18 Января 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская область вошла в число 16 пилотных регионов, где уже с этого года начнётся исполнения закона об обращении твёрдых бытовых отходов. Об этом по итогам прошедшего в Мурманске совещания заявил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Согласно Федеральному закону №458 регионы должны ввести институт регионального оператора в сфере обращения с отходами, в зону ответственности которого входит весь цикл обращения с отходами на определенной территории - от сбора отходов до устранения незаконных свалок. Работает региональный оператор по единому утверждённому тарифу. По словам Сергея Иванова, такой подход позволит, в конечному счёте каждому гражданину увидеть, сколько он платит за вывоз собственных отходов.

«Сейчас это погружается в совершенно не понятную и мутную, прямо скажем, графу «общекоммунальные расходы». И любой житель будет видеть, за что он платит», - сказал Иванов.

Как уточнили в пресс-службе правительства Мурманской области, в этом году планируется завершить строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов мощностью 250 тысяч тонн в год для северной части области. Объем инвестиций в этот проект составит около 1,25 млрд рублей.