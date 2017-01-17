«Нордавиа» в 2016 году перевезла на треть больше пассажиров

18 Января 2017 года, 09:12

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» перевезла в 2016 году 959,45 тысяч пассажиров, что на 32% больше показателей 2015 года. На два процента выросла перевозка почты и коммерческих грузов – в 2016 году было перевезено боле 2,3 тонн. Согласно данным компании, выросла занятость пассажирских кресел – в 2016 году средняя занятость составила 76%.

«Рост пассажиропотока связан с расширением маршрутной сети, модификацией салонов воздушных судов, гибкой ценовой политикой и оперативной реакцией на изменения на рынке воздушных перевозок», – пояснили «Би-порту» в руководстве «Нордавиа».

В 2016 году «Нордавиа» продолжала оставаться основным авиаперевозчиком на магистральных внутренних линиях, связывая аэропорты Северо-Запада России с центральными и южными регионами страны.

Кроме того, «Нордавиа» является крупным налогоплательщиком в СЗФО – в 2016 году авиакомпания перечислила в бюджеты всех уровней свыше 673 млн руб. «Операционные и предварительные финансовые итоги 2016 года свидетельствуют о стабильном развитии авиакомпании, что позволило «Нордавиа» сохранить устойчивые позиции на рынке воздушных перевозок», добавили «Нордавиа».

Как стало известно «Би-порту» из собственных источников, авиакомпания готовится пополнить парк воздушных судов самолётами типа Airbus. «В настоящий момент идёт подготовительный процесс. Компания рассчитывает его завершить к летней навигации», – рассказал собеседник агентства. По его словам, начало эксплуатации самолётов типа Airbus летом текущего года вполне вероятна.

Фото: М. Паламарчук