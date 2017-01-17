Сергей Иванов призвал мурманчан гордиться количеством ООПТ Кольского полуострова

18 Января 2017 года, 09:40

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области действует более 70 заповедных территорий федерального, регионального и местного значения. Суммарно они занимают 12,5% площади региона. Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сказал, что такими цифрами можно гордиться.

«Я не знаю ни одной европейской страны, где был бы такой объём ООПТ. Нет таких примеров. Этим можно гордиться», - сказал Иванов журналистам накануне.

Напомним, 17 января в Никеле открылся визит-центр международного природного заповедника «Пасвик».