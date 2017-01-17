«Норникель» один из лидеров в стране по реализации экологических мероприятий

18 Января 2017 года, 10:10

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Компания «Норникель» является одним из лидеров в стране по реализации мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и ликвидацию накопленного экологического ущерба. Об этом журналистам накануне рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В качестве примера он привёл ряд инноваций, действующих на Кольской ГМК в Мурманской области.

«Я знаю, что на Кольской ГМК действует новая технология производства металлов. С точки зрения использования воды это вообще безотходная технология. Вода, которая берется из природы очищается, но даже очищенная не сбрасывается назад в речку, а по новой используется – такой замкнутый цикл. По-моему, о такой технологии в мире я не слышал. Это даже не наилучшая доступная, это уникальная технология», - сказал Иванов.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской отметил, что для стимулирования компаний использовать наилучшие доступные технологии законодательно прописано несколько способов.

«Это и снижение платежей за негативное экологическое воздействие в зачёт тех затрат, которые делаются и планируются компаниями. Плюс ко всему предусмотрены различные льготы. Мы ещё только дорабатываем дополнительные меры стимулирования», - заявил Донской.

Сергей Иванов также добавил, что большинство российских компаний не нуждается в мотивировании на использование лучших технологий, поскольку понимают, что без модернизации у них не будет расти производительность труда. А значит они не будут конкурентоспособны, особенно на экспортном рынке.

«Ну а если есть какие-то компании, это не относится к Мурманской области, которые не понимают необходимости модернизации, здесь используется вся мощь государства в виде штрафов. В первый год они небольшие, но они будут расти до ста раз. И мы это предприятие, в конечном счёте, разорим. И это осознанная политика – если ты не хочешь ничего делать, ты должен уйти с рынка и не портить воду, воздух и окружающую среду», - сказал Иванов.