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Главная » НОВОСТИ » Дмитрий Филиппов оценил ледяные скульптуры в центре города
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 10:31

Дмитрий Филиппов оценил ледяные скульптуры в центре города


МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня мэр Мурманска Дмитрий Филиппов оценил ледяные скульптуры в центре города, в сквере на улице Воровского.

«После завершения работ я здесь впервые. Очень красивые скульптуры, очень ярко все. С момента открытия и посещения фигуры оценили тысячи мурманчан и гостей города, у всех положительные отзывы», – отметил Дмитрий Филиппов.

Ледяные скульптуры установлены во всех округах города. Так, на Воровского появились ледяные герои русских сказок – Баба Яга, Данила-мастер, Кощей Бессмертный, Иван-царевич и Серый волк, Золотая рыбка, Хозяйка Медной горы, сестрица Аленушка и братец Иванушка, Петушок-золотой гребешок, Царевна-лягушка.

В прогулочной части парка на Семеновском озере поселились Снежная королева и Кай, а также персонажи из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» – матрос Лом, Фукс, гангстеры и сам капитан. Рядом с ними мастера установят ледяную горку высотой 2,5 метра и длиной 25 метров.

В Первомайском округе, в районе дома №101 на проспекте Кольском, соорудили ледяной лабиринт и трехскатную горку, а также юрту, фигуры белых медведей и представителей малых народов Севера.

«У нас установлена круглосуточная охрана фигур. Хотелось бы попросить жителей и гостей города относиться бережно к этим предметам искусства, чтобы они подольше радовали нас своим присутствием в нашу долгую зиму», – подчеркнул мэр Мурманска.

Ледовые композиции оснащены светодиодными лентами и дополнительно подсвечены разноцветными прожекторами. Однако при температуре -1-0 градусов подсветку нужно отключать, чтобы лед не таял.

«Подрядная организация нам сообщила, что они могут простоять до +5, но при температуре около нуля нужно отключать подсветку. Если горожане и гости города не будут ломать, то, по нашим расчетам, фигуры будут радовать нас весь февраль, может, и март», – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Ледяные скульптуры ежедневно очищаются от снега, чтобы была видна каждая деталь экспозиции. Лед для фигур везли из Мончегорска: как сообщил Накай, специалисты, изучавшие лед в Мурманске, объяснили, что в нем много пузырей, и он начинает крошиться при потеплении.

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  • А уборку улиц, дворов он не оценил??????????
 
 
 
 
 
 
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