Сенаторы Совфеда предлагают ужесточить наказание за нелегальный оборот спиртного

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний В Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний
График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января График уборки улиц Мурманска от снега на 16-20 января
Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра Филармония приглашает на концерт Мурманского филармонического оркестра
ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец ЕЛЕНА ВАЕНГА. 25 января, Мурманск, Ледовый Дворец
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Сегодня в Никеле состоялось открытие визит- центра заповедника «Пасвик»
 
 
 
 

Курсы валют 18.01.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,0303
0,3652
1 USD
Доллар США
59,4015
-0,2052
1 EUR
Евро
63,2864
0,0556
10 NOK
Норвежских крон
69,9804
0,1048
10 SEK
Шведских крон
66,6968
0,1254
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
3.8 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

В кандалакшской школе 3 класса закрыты из-за ОРВИ
18 Января 2017, 10:53
В кандалакшской школе 3 класса закрыты из-за ОРВИ
Стали известны возможные кандидаты на должность бизнес-уполномоченного Мурманской области
17 Января 2017, 15:49
Стали известны возможные кандидаты на должность бизнес-уполномоченного Мурманской области
В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»
17 Января 2017, 15:00
В Никеле открылся визит-центр заповедника «Пасвик»
Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле
17 Января 2017, 14:05
Процедуру становления банкротом в Минэкономразвития хотят сделать проще и дешевле
 
 
 
 

Самое читаемое

Сергей Иванов положительно оценил уборку снега на трассе до Никеля
17 Января 2017, 20:40
47 новых остановочных павильонов появится в Мурманске
17 Января 2017, 14:20
Губернатор и вице-губернаторы Мурманской области удостоены почётных грамот Совета Федерации
17 Января 2017, 13:31
Коммунальные проверки теперь будут проводиться только по обращениям через ГИС ЖКХ
17 Января 2017, 11:45
Стали известны возможные кандидаты на должность бизнес-уполномоченного Мурманской области
17 Января 2017, 15:49
Мурманск больше не самый северный город на панорамах Яндекса
17 Января 2017, 17:20
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Сенаторы Совфеда предлагают ужесточить наказание за нелегальный оборот спиртного
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 11:15

Сенаторы Совфеда предлагают ужесточить наказание за нелегальный оборот спиртного


РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Представители Совета Федерации предложили ужесточить наказания за нелегальный оборот спиртного. Как сообщают «Известия», проект закона уже получил отзыв Правительства РФ.

Парламентарии предложили дополнить Уголовный кодекс новыми пунктами статьи «Незаконное предпринимательство», предполагающими возможность штрафовать за оборот алкоголя без лицензии в на сумму от 2 млн до 3 млн рублей, либо в размере до двухлетнего дохода. Предлагаемые изменения в УК также позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.

За то же преступление, совершенное группой лиц или в особо крупном размере, законопроект предполагает штраф от 3 млн до 4 млн рублей (либо в размере от годового до трехлетнего дохода), либо пять лет принудительных работ или лишения свободы. Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, предусматривающую наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, однако посчитало штраф в размере от 2 млн до 3 млн рублей при нижнем пороговом значении крупного размера реализуемых без лицензии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 300 тыс. рублей чрезмерным.

Один из авторов законопроекта сообщил «Известиям», что вместе с коллегами намерен отстаивать предложенные размеры штрафов.

«Из-за подделки акцизных марок и контрафактного алкоголя бюджет теряет порядка 180–200 млрд рублей в год. Здесь не может быть компромисса, законодательная база должна быть максимально жесткой. Общество ждет — надо навести порядок в этой сфере, — подчеркнул сенатор Сергей Рябухин, отметив, что в предыдущей версии законопроекта предполагалось наказание до 25 лет лишения свободы, однако на такую меру дал отрицательное заключение Верховный суд.

В то же время комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию 2017 года.

Напомним, что меры по ужесточению действующего законодательства в отношении непищевой спиртосодержащей продукции предпринимаются после серии отравлений концентратом «Боярышник», произошедших в конце прошлого года в Иркутске. В российских регионах созданы оперативные группы Роспотребнадзора, осуществляющие внеплановые проверки точек, реализующих подобную продукцию.

Фото: РИА Новости

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Госдума и Совет Федерации сосредоточатся на реализации положений послания Путина
2.
Ученые: алкоголь повышает риск сердечного приступа
3.
Ученые разработали препарат, способный спасти печень от воздействия токсических веществ
4.
В 2016 году возбуждено 180 уголовных дел против пьяных водителей Мурманска
5.
Для контроля спиртосодержащей продукции в региональном Роспотребнадзоре создана оперативная группа
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта