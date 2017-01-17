Сенаторы Совфеда предлагают ужесточить наказание за нелегальный оборот спиртного

18 Января 2017 года, 11:15

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Представители Совета Федерации предложили ужесточить наказания за нелегальный оборот спиртного. Как сообщают «Известия», проект закона уже получил отзыв Правительства РФ.

Парламентарии предложили дополнить Уголовный кодекс новыми пунктами статьи «Незаконное предпринимательство», предполагающими возможность штрафовать за оборот алкоголя без лицензии в на сумму от 2 млн до 3 млн рублей, либо в размере до двухлетнего дохода. Предлагаемые изменения в УК также позволяют приговорить преступника к принудительным работам на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.

За то же преступление, совершенное группой лиц или в особо крупном размере, законопроект предполагает штраф от 3 млн до 4 млн рублей (либо в размере от годового до трехлетнего дохода), либо пять лет принудительных работ или лишения свободы. Сейчас эти преступления подпадают под статью 171.1 УК, предусматривающую наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей и возможность тюремного срока до шести лет.

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, однако посчитало штраф в размере от 2 млн до 3 млн рублей при нижнем пороговом значении крупного размера реализуемых без лицензии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 300 тыс. рублей чрезмерным.

Один из авторов законопроекта сообщил «Известиям», что вместе с коллегами намерен отстаивать предложенные размеры штрафов.

«Из-за подделки акцизных марок и контрафактного алкоголя бюджет теряет порядка 180–200 млрд рублей в год. Здесь не может быть компромисса, законодательная база должна быть максимально жесткой. Общество ждет — надо навести порядок в этой сфере, — подчеркнул сенатор Сергей Рябухин, отметив, что в предыдущей версии законопроекта предполагалось наказание до 25 лет лишения свободы, однако на такую меру дал отрицательное заключение Верховный суд.

В то же время комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже предложил принять законопроект к рассмотрению и включить его в примерную программу законопроектной работы на весеннюю сессию 2017 года.

Напомним, что меры по ужесточению действующего законодательства в отношении непищевой спиртосодержащей продукции предпринимаются после серии отравлений концентратом «Боярышник», произошедших в конце прошлого года в Иркутске. В российских регионах созданы оперативные группы Роспотребнадзора, осуществляющие внеплановые проверки точек, реализующих подобную продукцию.

Фото: РИА Новости