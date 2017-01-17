В одной из мурманских школ загорелась проводка

18 Января 2017 года, 12:13

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ — В мурманской школе №11, расположенной на ул. Гаджиева, 6а, загорелась проводка. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

«В 10:15 поступило сообщение о возгорании, в 10:25 оно было ликвидировано, а также была проведена эвакуация учеников. Причиной возгорания стало короткое замыкание, на одном из этажей школы на небольшой площади обгорела проводка. Пострадавших нет», - сообщила «Би-порту» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Наталья Козырева.

Фото: plus.google.com