Крещенских морозов в Мурманской области не ожидается

18 Января 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — В Крещение в Мурманской области ожидается потепление, об этом «Интерфаксу» сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом он отметил, что для большинства субъектов страны характерно ухудшение погоды в ночь с 18 на 19 января.

«Положительная температура в Крещение прогнозируется на побережье Черного моря и, пожалуй, как это ни странно, в Карелии и Мурманской области — очень теплый воздух с Атлантики достигнет СЗФО и там температуры будут выше нормы, от 0 до +3 в ночь на Крещение», - сказал Вильфанд.

Напомним, что в этом году в Мурманской области определено 14 мест для Крещенских купаний.