В районе Баренцева моря в 2016 году зафиксированы самые крупные погодные аномалии

18 Января 2017 года, 12:47

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — 2016 год стал на Северном полушарии Земли самым теплым в истории регулярных метеорологических наблюдений на планете, то есть с 1891 года. Об этом в своём предварительном отчёте сообщает Гидрометцентр России

Согласно данным исследования, аномалия среднегодовой температуры воздуха впервые превысила +1.1 градуса. Третий год подряд среднегодовая температура воздуха на Северном полушарии достигает абсолютного максимума.

К примеру, зима, весна и лето в прошлом году стали самыми теплыми в истории на Северном полушарии Земли, а осень уступила первенство только показателям 2015 года.

Кроме того, в 2016 году впервые в истории метеонаблюдений средняя температура воздуха за год превысила норму в любой точке континентов Северного полушария. Самые крупные положительные аномалии были зафиксированы в северных и арктических широтах полушария в районе Баренцева и Карского морей . Там показатель составил от +4 до +8 градусов и более

Температура воды в арктическом регионе также значительно превысила норму. В Баренцевом и Карском морях, Беринговом море и заливе Аляска она увеличилась в среднем на 2-2.5 градусов.

В целом всей территории России средняя за год температура воздуха выше нормы, например, на Кольском полуострове — на 2 градуса. Подобные климатические явления наблюдаются в стране четвертый год подряд.

Фото: megaribolov.ru