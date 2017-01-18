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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске для улучшения качества уборки снега привлекут ГАИ
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 13:18

В Мурманске для улучшения качества уборки снега привлекут ГАИ


МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске создадут рабочую группу, которая займется вопросом припаркованного транспорта. Планируется разработать график, по нему специалисты ГАИ будут производить работу по указанным местам, чтобы в дальнейшем службы могли беспрепятственно расчистить снег. Об этом сегодня сообщил мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

Он совместно с сотрудниками УГИБДД по Мурманской области обсудил вопрос взаимодействия при уборке территорий. Завтра разговор продолжится на оперативном совещании. На нем рассмотрят ряд предложений по вводу ограничений для стоянки машин, время, когда возможные меры будут действовать.

«Будет подниматься вопрос целесообразности установки временных знаков запрещающих остановку или стоянку автомобилей», – рассказал Дмитрий Филиппов.

Представители ГИБДД почеркнули, что для результативной деятельности необходимо понимание граждан.

«Хочется обратиться к приезжим и жителям города: отставляйте связь. Размещайте в транспорте таблички с указанием мобильных телефонов, это будет помогать нам при уборке и расчистке», – отметил Государственный инспектор Сергей Дринько.

Для решения проблемы снежных завалов в городе в администрации уже создана рабочая группа, утвердившая план уборок до 20 января.

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