Безопасность мурманчан во время Крещения будут обеспечивать более 200 сотрудников Росгвардии

18 Января 2017 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Во время празднования Крещения на территории Мурманской области безопасность граждан будут обеспечивать сотрудники Росгвардии, сообщают в группе информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области.

Во время проведения религиозных мероприятий на территории области 18 и 19 января сотрудники Росгвардии будут обеспечивать общественную безопасность в местах массового скопления людей. Для обеспечения общественной безопасности 18 и 19 января в Мурманской области выделены специально подготовленные сотрудники ОМОН, СОБР и ОВО. Кроме того, во всех подразделениях Росгвардии сформированы резервы личного состава. Сообщается, что в общей сложности в эти дни на охрану общественного порядка заступят более 200 сотрудников Росгвардии Мурманской области.

Фото: Необычный Мурманск