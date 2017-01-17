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Главная » НОВОСТИ » Безопасность мурманчан во время Крещения будут обеспечивать более 200 сотрудников Росгвардии
 
 
 
 
18 Января 2017 года, 13:50

Безопасность мурманчан во время Крещения будут обеспечивать более 200 сотрудников Росгвардии


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Во время празднования Крещения на территории Мурманской области безопасность граждан будут обеспечивать сотрудники Росгвардии, сообщают в группе информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области.

Во время проведения религиозных мероприятий на территории области 18 и 19 января сотрудники Росгвардии будут обеспечивать общественную безопасность в местах массового скопления людей. Для обеспечения общественной безопасности 18 и 19 января в Мурманской области выделены специально подготовленные сотрудники ОМОН, СОБР и ОВО. Кроме того, во всех подразделениях Росгвардии сформированы резервы личного состава. Сообщается, что в общей сложности в эти дни на охрану общественного порядка заступят более 200 сотрудников Росгвардии Мурманской области.

 Фото: Необычный Мурманск 

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