Воздушный и морской пункты пропуска Сабетта перешли в зону ответственности Мурманского филиала Росгранстроя

18 Января 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Согласно приказа ФГКУ Росгранстрой от 28 декабря 2016 года, воздушный и морской пункты пропуска через государственную границу России Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа перешли из территориальной сферы деятельности Уральского филиала ФГКУ Росгранстрой в территориальную сферу деятельности Мурманского филиала.

Воздушный пункт пропуска Сабетта является стратегическим объектом для реализации масштабного проекта «Ямал-СПГ» (строительство завода по сжижению природного газа). Аэропорт Сабетта способен принимать самолёты Ил-76, самолёты семейства А-320, Boeing-737, Boeing 767−200, Sukhoi Superjet 100 и все более лёгкие воздушные суда, а также вертолёты всех типов.

Морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через границу Сабетта установлен распоряжением правительства России от 26 декабря 2013 года. Морской порт открыт для захода иностранных судов и осуществляет перевалку генеральных, навалочных и нефтеналивных грузов. Его работа в первую очередь связана с переработкой углеводородов Южно-Тамбейского месторождения на заводе по сжижению газа «Ямал СПГ».

Фото: morvesti.ru