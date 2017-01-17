Сергей Дубовой занял 64 место в рейтинге глав заксобраний за 2016 год

18 Января 2017 года, 14:20

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав региональных законодательных собраний за 2016 год.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой стал одним из 22 «новичков» рейтинга и занял 64 место из 85. Напомним, что в 2015 году его предшественник, Михаил Ильиных, занял 41 позицию в медиарейтинге.

Лидерами медиарейтинга стали глава парламента Крыма Владимир Константинов, а также спикер московского заксобрания Алексей Шапошников и глава парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Замыкает список председатель законодательного собрания Чукотки Александр Маслов.