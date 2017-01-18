Сергей Донской: визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории

18 Января 2017 года, 14:50

НИКЕЛЬ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Никеле состоялось торжественное открытие визит-центра международного природного заповедника «Пасвик».

«Пасвик» был создан в июле 1992 года. Он располагается на правом берегу реки Паз. Заповедник, как российская часть, входит в Трехсторонний (Россия-Финляндия-Норвегия) Трансграничный парк Пасвик-Инари, имеет членство в Федерации ЕВРОПАРК. Однако собственной инфраструктуры, позволяющей решать задачи коммуникационного сопровождения, у него практически не было.

Впервые о создании визит-центра на базе пустующей площадки в Никеле заговорили ещё в 2009 году. Такую идею высказал директор «Пасвика» Владимир Чижов, а министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской ее поддержал. В 2011 году ведомство приобрело здание площадью 840 квадратных метров.

«Визит-центр – лицо любой охраняемой природной территории. Символично, что мы открываем его здесь в Год экологии. Это очень удачное решение, красивый визит-центр, выделяющийся в Никеле. Я уверен, люди сюда потянутся, надо только обустроить все, создать атмосферу», – отметил на церемонии открытия Сергей Донской.

При финансовой поддержке Кольской ГМК в 2011-2014 году был разработан проект капитального ремонта приобретенного здания и частично проведены работы на сумму 15,5 млн. рублей. Завершение капремонта визит-центра финансировал «Норникель»: компания выделила на эти цели 62 млн. рублей.

«Для нас было важно внести вклад в развитие природы и экологии региона. Мы приложили много духовных, моральных и денежных усилий. Это очень хороший пример частно-государственного партнерства. Только в случае, если люди вложили сердце, душу и деньги, можно добиться такого результата», – заявила вице-президент - статс-секретарь - руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных.

В визит-центре находятся конференц-зал на 85 человек, два малых зала, зал для постоянной выставки, помещения для временных выставок, комнаты для проживания специалистов, кабинеты сотрудников заповедника и обзорная площадка на крыше. Визит-центр станет диалоговой площадкой для представителей власти, учёных, экологов и педагогов, а также базой для экологического просвещения.

«Теперь я уверен, что мы в грязь лицом не ударим и сможем принимать в визит-центре не только своих учёных, но и иностранных. Но самое главное - жители Никеля, которые сюда будут приходить, – подчеркнул специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. – Сюда можно приводить и школьников, чтобы они знали, что здесь есть не только крупное производство, но и уникальная природа. Любой патриотизм начинается с малого – любви к той территории, где ты родился и живешь».

Директор заповедника Владимир Чижов рассказал, что перед открытием была проведена работа по зондированию возможных партнеров, и определенный интерес уже обнаружен. Новый визит-центр может стать местом для обсуждения проектов, подписанных в рамках сотрудничества России и Евросоюза.

«Первый проект – экологический паспорт реки Паз. Нам нужно выявить все риски и выработать совместный подход. Второй проект – создание общей экспозиции. Идея в том, чтобы экспозиции, которые есть в визит-центрах наших зарубежных партнеров, друг друга дополняли. Третий - сохранение моллюска жемчужницы, занесенного в Красную книгу. Необходимо понять биологию вида, для этого будут проведены научные исследования. В визит-центре мы сможем представить полученную информацию, например, с помощью фильма или буклетов. Четвертый проект – сохранение сосновых лесов», – объяснил Чижов.

После торжественной церемонии открытия Владимир Чижов подарил символичные ключи от здания Сергею Донскому, Марине Ковтун, Елене Безденежных, Сергею Иванову и Ольге Макаровой, старейшему работнику заповедника, кандидату наук.

«Этот проект не смог бы быть реализован без сотрудников заповедника: потрясающих, умных, трудолюбивых людей, которые любят природу Кольского края и преданы своему делу, – отметила Марина Ковтун. – Коллектив уникальный, блестяще работает на международном уровне. Огромная роль в создании принадлежит «Норникелю» и Минэкологии. Этот центр будет местом, куда люди станут приезжать за новыми знаниями».

Ознакомиться с экспозицией визит-центра и церемонией его открытия можно в нашем фоторепортаже.