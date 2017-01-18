Генпрокуратура устанавливает законность покупки двух Ту-204 «Почтой России»

18 Января 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Генпрокуратура проверяет законность приобретения «Почтой России» двух самолетов Ту-204. Официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил «ТАСС», что материалы проверок не подлежат разглашению до их завершения.

Лайнеры понадобились для доставки посылок из Китая и были куплены у компании «Ильюшин Финанс» за 3,5 миллиарда рублей в августе 2016 года. Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов заявлял, что компания намерена расширить авиапарк, в случае удачного опыта. В настоящий момент многие используют пробелы в законодательстве в целях собственной выгоды, и генпрокуратуре приходится выполнять функцию надзора. Ранее проверяющее ведомство выдвигало претензии к самому топ-менеджеру «Почты» по поводу премии в размере более 95 миллионов рублей.

«Российское законодательство само по себе абсолютно несовершенно. Сейчас идет работа над этим в Совете Федерации и в Госдуме. Дело в том, что законные операции могут быть одним из звеньев более широкой незаконной цепи. Если интернет-магазины в Китае открыты родственниками начальника «Почты России» – то для них вполне можно купить два самолета со звучными названиями, а потом использовать в частных целях», – заявил в эфире радио Sputnik начальник экспертного управления Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Юрий Макеев.

По его словам, не исключено, что, вслед за «Почтой России» внимание Генпрокуратуры обратиться и к другим ведомствам.

«В дальнейшем, я думаю, и к другим будет такое внимание, для того, чтобы на основе анализа подобного рода отклонения и ошибок, внести соответствующие заслонные меры в законодательстве. Выработать определенную правоприменительную практику, чтобы у руководителей не было возможности пользоваться подобными ситуациями», – заключил эксперт.

Фото: (с) ddorset.livejournal.com