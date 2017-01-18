В Заполярье открывается Зимняя серия игр Молодежной лиги «Что? Где? Когда?»

18 Января 2017 года, 15:22

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – МАУ МП «Дом молодежи» совместно с Мурманской общественной организацией «Молодежь Заполярья» в преддверии празднования Дня Российского студенчества объявляют об открытии Зимней серии Игр Молодежной лиги «Что? Где? Когда?».

Первая игра Зимней серии состоится 22 января в 14:00 в ТРЦ «Форум».

Молодежная лига «Что? Где? Когда?» в Заполярье организована в апреле 2016 года для поддержки и развития интеллектуального творчества молодежи Мурманска. В течение прошлого года в играх Лиги приняли участие более 30 студенческих и школьных команд из города и области. Победители игры получают ценные призы от организаторов и партнеров, а победители серии (по итогам трех игр) становятся обладателем переходящей «Хрустальной совы».

Для участия в играх лиги необходимо подать заявку, перейдя по ссылке.