Работники апатитской фирмы остались без зарплаты и расчета при увольнении

18 Января 2017 года, 16:03

АПАТИТЫ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В прокуратуру города Апатиты обратились бывшие работники ООО «Тира-СП», сообщив о нарушениях трудового законодательства. В ходе проверки установлено, что четверым сотрудникам предприятия за октябрь и ноябрь 2016 года не выплачена заработная плата на общую сумму свыше 212 тысяч рублей, а также еще пятерым не выплачен расчет при увольнении – свыше 367 тысяч.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором направлено пять заявлений о выдаче судебного приказа, – сообщают в Прокуратуре Мурманской области. – В отношении генерального директора ООО «Тира-СП» Семчука вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части первой статьи 5.27 КоАП РФ».

Акты прокурорского реагирования находятся на контроле.

Фото: plus.google.com