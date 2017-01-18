С начала года цены в России выросли на 0,4%

18 Января 2017 года, 16:16

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ - За период с 10 по 16 января 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,4%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,6%, говядину, баранину, колбасу вареную, рыбу мороженую, молоко, сыр и водку – на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, яйца куриные – на 0,4%, крупа гречневая – на 0,3%, масло подсолнечное и пшено – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на свежие помидоры – 3,6%, лук – 1,5%, морковь – 1,0%, огурцы свежие – 0,8%.

На бензин автомобильный и дизельное топливо цены выросли на 0,2%.

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