С начала января с территории Мурманска вывезено более 114 тысяч кубометров снега

18 Января 2017 года, 16:31

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Мурманск освобождается от снега. Техника трудится на дорогах круглосуточно. Только с начала января Управлением дорожного хозяйства с территории города вывезено более 114 тысяч кубометров снега.

«Работы ведутся согласно еженедельному графику с последующими корректировками, которые вносятся с учетом погодных условий», – рассказал инженер муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Лев Ядрихинский.

В арсенале УДХ – плужно-щёточные очистители, подметально-вакуумные и поливомоечные машины, автогрейдеры, многофункциональные мини-погрузчики «Bobcat» и автосамосвалы. Кроме того, по договору аренды задействована дополнительная техника.

Не вся уборка ведется механизированным способом. В расчистке городских тротуаров, остановок и лестниц задействовано около 150 человек.

График ночной и дневной уборки, осуществляющейся с 23:00 до 8:00 утра и с 8:00 до 16:00, опубликован на сайте администрации Мурманска в разделе «Актуально». Информация была размещена во многих городских СМИ.

Однако мурманчане по-прежнему оставляют свои автомобили на обочинах дорог. Именно из-за этого сотрудникам Управления дорожного хозяйства приходится возвращаться на один и тот же участок по три-четыре раза, что замедляет общий темп уборки города.