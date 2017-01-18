Сергей Иванов отметил уникальность технологий, используемых на Кольской ГМК

18 Января 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ — 17 января в Мурманске состоялась рабочая встреча, на которой представители бизнеса и власти обсудили природоохранные проекты, реализуемые на территории Мурманской области, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Первый вице-президент компании Сергей Дяченко подчеркнул, что ключевой задачей «Норникеля» является трансформация в образцовое, экологически чистое предприятие. Компания уже начала масштабную модернизацию производства, которая приведет к росту эффективности и улучшению экологической ситуации в регионах, где расположены активы компании, в частности, в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове.

По словам Дяченко, Кольская ГМК уже стала никелерафинировочным центром компании, а также основной площадкой производства кобальта высших марок. При этом отмечается, что модернизацию производства удалось провести без увеличения нагрузки на окружающую среду.

Один из проектов, реализованных «Норникелем» для достижения этой цели – создание участка утилизации солевого стока никелевого рафинирования в Мончегорске. Этот природоохранный проект «Норникеля» в Мурманской области реализован в канун Года экологии. Его задача - повысить экологическую эффективность производства в условиях увеличения объемов выпуска продукции. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,6 млрд руб.

Представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил уникальность используемых на КГМК технологий и подчеркнул, что государство приветствует стремление крупного бизнеса соответствовать экологическим стандартам. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской отметил усилия «Норникеля» в переходе на наилучшие доступные технологии, а вице-президент компании Елена Безденежных подчеркнула готовность предприятия стать примером качественных экологических изменений в производстве.