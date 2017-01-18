Авиасалон «МАКС-2017» перенесен на июль

18 Января 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 18 января/ БИ-ПОРТ – Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» пройдет с 18 по 23 июля. Ранее проведение мероприятия планировалось на август, сроки решено перенести из-за выставки «Армия».

«Проект постановления правительства готов, но пока не подписан», – передают «Известия».

Многие участники экспонируются также на «Армии», которая состоится с 22 по 27 августа 2017. Для удобства будет создан временной промежуток, позволяющий полноценно подготовиться к обеим выставкам.

Оргкомитет МАКСа подписал уже 60% договоров с традиционными участниками авиасалона, включая иностранных. С каждым из них была проведена индивидуальная работа, утвержден объем участия и распределены выставочные места. Ввиду сложившихся обстоятельств работу предстоит проделать заново, это может стать поводом для применения штрафных санкций к организаторам.

«Для Объединенной авиастроительной корпорации обе выставки ключевые, – сообщили в пресс-службе ОАК. – При этом пока только МАКС предоставляет возможности для демонстрации как военной, так и гражданской техники в павильонах и статических стоянках. Кроме того, в Жуковском проводится масштабная летная программа показа авиационной и вертолетной техники. Тем не менее «Армия» для нас – ключевое мероприятие в области продвижения продукции в интересах Минобороны и военно-технического сотрудничества».

В 2015 году «Би-порту» удалось лично взглянуть на возможности современной авиации. Также отметим, что форум «Армия» затрагивает не только территории выставочного центра «Патриот» в Подмосковье, полигона Алабино и аэродрома Кубинка. В прошлом году в рамках события целую неделю в гарнизонах Северного флота под открытым небом шла демонстрация техники, состоящей на вооружении у российской армии. Тогда форум «Армия-2016» в Мурманской области посетили более 11 тысяч человек.