18 человек тушили дачу в Кольском районе

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – 18 января произошло возгорании дачи в СТ «Бриз» на озере Кильдинское. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:28.
«В результате пожара произошел розлив солярки, с дальнейшим распространением огня по всей площади, создалась угроза обрушений перекрытий и стен, эвакуированы два баллона с пропаном», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 18 человек личного состава и 6 единицы техники. Причины пожара