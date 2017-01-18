18 человек тушили дачу в Кольском районе

19 Января 2017 года, 08:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – 18 января произошло возгорании дачи в СТ «Бриз» на озере Кильдинское. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:28.

«В результате пожара произошел розлив солярки, с дальнейшим распространением огня по всей площади, создалась угроза обрушений перекрытий и стен, эвакуированы два баллона с пропаном», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 18 человек личного состава и 6 единицы техники. Причины пожара