Мурманск искупался в Крещенской проруби. Фотоотчёт

19 Января 2017 года, 09:04

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске прошли традиционные Крещенские купания. По всей области специально к этой ночи были организованы 14 мест на естественных водоемах, в которые смогли окунуться все желающие. Безопасность мест крещенских купаний обеспечивали представители экстренного ведомства, наряды полиции, медиков и других служб, в том числе Мурманского поисково-спасательного отряда.

Впервые в Мурманске на озере Семеновское администрация города обустроила сразу две иордани, сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

«Помимо традиционной полыньи у домика любителей зимнего плавания была организована отдельная купель с небольшим погружением, что не только удобнее, но и безопаснее, - объясняет старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Борис Таран. – Ведь, вторая иордань с крепким деревянным помостом, перилами и глубиной всего в полтора метра. По ней удобно было проходить тем, кто не умеет плавать, а также страшащимся совершить обрядовое купание в глубоком месте.

Как сообщили «Би-порту» в УМВД по Мурманской области в купаниях приняли участие около шести тысячи жителей области, ещё около 500 человек приняли участие в богослужениях. В ходе проведения мероприятий нарушений правопорядка не допущено.

Фото: Игорь Громов