Сайт правительства Мурманской области попал в пятерку лучших ресурсов региональной власти

19 Января 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ — Сайт правительства Мурманской области вошёл в пятерку лучших электронных ресурсов региональной власти в России по итогам декабря 2016 года, заняв четвертое место, сообщает официальная газета правительства Мурманской области. Информационную открытость порталов высших исполнительных органов российских субъектов оценивали эксперты Проектного центра «Инфометр».

При анализе учитывалось более 200 различных параметров: от публикаций контактной информации и нормативно-правовых актов до работы с обращениями граждан и актуальности интерактивных сервисов. Первое место поделили порталы правительств Ростовской области Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 100% соответствовавшие всем предъявленным требованиям. Мурманская область набрала 95% и заняла четвертое место.

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин отметил, что сайт правительства признается одним из наиболее открытых в стране уже не первый год.

«Работа органов государственной власти региона должна быть максимально прозрачной. В ближайшее время мы планируем вывести портал Мурманской области Открытый электронный регион в социальные сети, что позволит правительству быть ближе к людям, наладит обратную связь», - подчеркнул Векшин.