В Мурманске почтут память жертв Холокоста

19 Января 2017 года, 10:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Совет по делам национальностей и религиозных конфессий при Общественной палате Мурманской области проведет 25 января выездное заседание, посвященное памяти жертв Холокоста.

Заседание состоится в 17:00 в Красной гостиной Мурманского Художественного музея, когда будет открыта выставка памяти о событиях Второй мировой войны.

Ежегодно 27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим-Биркенау (Польша), в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, 90% из них были евреи.

«Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки», — говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.