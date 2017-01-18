Зарплата работников учреждений социальной защиты населения увеличилась на 24,3%

19 Января 2017 года, 11:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – По итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения за декабрь, среднемесячная заработная плата работников учреждений, подведомственных Министерству, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 24,3% и составила 60784,93 руб.

Средняя заработная плата работников в Мурманской области за декабрь минувшего года по должностям основного персонала составила: у врачей – 89171,66 руб.; у педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 48259,87 руб.; у среднего медицинского персонала – 49092,69 руб.; у социальных работников – 43230,30 руб.; у младшего медицинского персонала – 46257,63 руб.

По типам учреждений за декабрь 2016 года заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 59169,14 руб.; в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 52418,86 руб.; в центрах социальной поддержки населения – 85539,93 руб.

Фото: svopi.ru