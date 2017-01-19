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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области подвели итоги участия полицейских во Всероссийской антинаркотической акции «Призывник»
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 14:00

В Мурманской области подвели итоги участия полицейских во Всероссийской антинаркотической акции «Призывник»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января - Мероприятия в рамках акции «Призывник», проводимой МВД России во взаимодействии с Минобороны России, проходили на территории региона в течение полугода. Их целью являлась профилактика наркомании и наркопреступности среди допризывной молодежи, граждан, призываемых на военную службу, и военнослужащих. В рамках акции сотрудниками полиции проведено более 350 комплексных профилактических антинаркотических мероприятий, ими охвачено свыше 3 тысяч человек.

Так, по инициативе Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области на заседании региональной антинаркотической комиссии рассматривался вопрос: «О результатах работы по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных военнослужащими войсковых частей, дислоцированных на территории Мурманской области». В заседании приняли участие представители Северного флота. Совместное обсуждение коснулось проведения профилактики среди данной категории граждан.

В результате межведомственного сотрудничества разработан и утвержден План мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков. Он рассчитан на ближайшие два года и предусматривает, в частности, обмен значимой информацией о лицах и преступных группах, причастных к незаконному обороту наркотиков на объектах Северного флота, в том числе вовлекающих в указанную деятельность военнослужащих.

В дислоцированных на территории Мурманской области войсковых частях организовано проведения занятий антинаркотической направленности, сотрудниками УКОН УМВД России по Мурманской области разработаны и переданы представителям Северного флота специальные методические материалы.

Кроме того, в октябре прошлого года сотрудники УКОН приняли участие в профилактическом мероприятии «День призывника», организованном на базе одной из войсковых частей, дислоцированных на территории Мурманска. Затем вместе с представителями Североморской и Умбской Епархии Русской православной церкви и Мурманской региональной общественной организации по реабилитации нарко-алкозависимых лиц «Остров» они встретились с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты Северного флота, дислоцированной в поселке Спутник Печенгского района.

Особое внимание в ходе акции уделялось профилактике среди молодежи допризывного возраста. В ходе осенней призывной кампании прошли медицинское обследование 2406 будущих призывника. Два юноши были признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья в связи с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

В декабре прошлого года в Мурманске прошел молодежный образовательный форум «Молодая Россия говорит наркотикам «нет!». В работе антинаркотических площадок приняли участие сотрудники УМВД России по Мурманской области. Со старшеклассниками образовательных учреждений поселков Видяево, Гаджиево, ЗАТО Александровск, городов Мурманска, Апатиты и Кировска они обсуждали вопросы юридической ответственности лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)

 

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