В ботаническом саде-институте Кировска начата реконструкция главного здания сада и музея

19 Января 2017 года, 12:30

КИРОВСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Полярно-альпийском ботаническом саде-институте в Кировске начата реконструкция главного здания Сада и музея.

По словам сотрудников, помещения пришли в аварийное состояние. Были обнаружены прогибы потолка, в фундаменте сгнили брёвна (деревянный дом был построен ещё в 1938 году). ПАБСИ обратилось за помощью к Федеральному агентству научных организаций, и в конце прошлого года им поступили необходимые для капремонта средства.

Привести дом в порядок планируют в очень сжатые сроки. Контракт должен быть завершён уже в мае текущего года. В планах расширение музейной экспозиции, в том числе создание интерактивного музея, обустройство конференц-зала и многое другое.