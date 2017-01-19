Налоговые поступления в бюджет Мурманской области выросли на 14%

19 Января 2017 года, 12:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ — В 2016 году в Мурманской области сохранилась положительная тенденция роста налоговых поступлений, сообщают в Федеральной налоговой службе России. За прошлый год в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Мурманской области перечислено налоговых платежей в сумме 79,3 млрд рублей. Этот показатель на 26% или на 16,5 млрд рублей превышает уровень 2015 года.

76% собранных налогов осталось на территории Мурманской области. В итоге в консолидированный бюджет Мурманской области за прошлый год поступило 60,4 млрд рублей — на 14% больше, чем в 2015 году.

Определяющими налогами для консолидированного бюджета Мурманской области являются налог на доходы физических лиц, его доля составляет 46%. 37% приходится на долю налога на прибыль организаций, 7% собранных средств составили налоги на имущество организаций, ещё 5% — налоги на совокупный доход.

В результате доходы областного бюджета за счет налоговых поступлений по итогам 2016 года увеличились по сравнению с 2015 годом на 15% и составили 48,1 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в местные бюджеты в 2016 году составил 13,3 млрд рублей. Поступления налогов на имущество выросли на 3%, а с физических лиц - на 8% и составили 710 млн рублей.

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов