Лидерами по принятым туристам в новогодние каникулы остаются Хибины

19 Января 2017 года, 13:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Количество туристов и экскурсантов, приехавших в Мурманскую область в новогодние праздники 2017 года, составило около 30 тысяч человек, на 4% аналогичного периода прошлого года. Большинство региональных туроператоров предварительно фиксируют рост туристов, обратившихся в компании, на 15% и более. Такая информация прозвучала на оперативном совещании под руководством Марины Ковтун, сообщает управление по взаимодействию с СМИ правительства Мурманской области.

Как сообщила глава региона, лидером по принятым туристам в новогодние каникулы традиционно остаются Хибины – города Кировск и Апатиты. Территорию посетило около 19 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года. Основными объектами посещения являются горнолыжные склоны, экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», музейно-выставочный центр АО «Апатит», историко-краеведческий музей.

По словам и. о. главы администрации Кировска Сергея Свинина, в городе в конце года выпало значительное количество осадков, но 1-2 января городские власти постарались обеспечить максимальный уровень расчистки дорог, улиц и дворов.

«В городе постоянно открываются новые точки общепита и размещения туристов, всё это обеспечивает достойный уровень комфорта для гостей города», – рассказал также Сергей Свинин.