Мурманский траулер и спасавшее его судно попали в шторм

19 Января 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Продолжается буксировка траулера «Жемчужина» в порт Мурманск. Сильный шторм внес коррективы в операцию.

«В связи с ухудшением погодных условий ожидаем их завтра в 12 часов дня, но пока это ориентировочная информация», – сообщил «Би-порту» начальник «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

Спасательное судно «Мурманрыба» подошло к потерявшей ход «Жемчужине» 16 января. Планировалось, что они прибудут в порт сегодня вечером.

Фото: Flickr