Марина Ковтун и Дмитрий Филиппов обсудили решение проблем с уборкой снега

19 Января 2017 года, 14:26

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ — Ключевой темой рабочей встречи губернатора Мурманской области Марины Ковтун и главы Мурманска Дмитрия Филиппова стали пути решения проблем коммунального и дорожного хозяйства.

На вопрос главы региона о приоритетах и проблемах, требующих привлечения помощи со стороны исполнительных органов власти, Филиппов отметил, что опыт реагирования на конкретные обращения мурманчан стал полезен, однако необходимо выработать системный подход к уборке территорий от снега: «ручной режим», по мнению мэра, работает недолго и малоэффективно.

«Считаю необходимым выработать систему в этой работе, разработать регламенты, основанные на действующих нормативно-правовых актах, при взаимодействии между службами, задействованными в уборке территорий от снега в зоне ответственности как городских властей, так и управляющих компаний», – подчеркнул Филиппов.

Напомним, что накануне на встрече с врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Филиппов совместно с сотрудниками инспекции обсудил вопрос взаимодействия при уборке территорий.