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Главная » НОВОСТИ » Арбитражный суд подтвердил нарушение антимонопольного законодательства Минздравом Мурманской области
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 15:00

Арбитражный суд подтвердил нарушение антимонопольного законодательства Минздравом Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ — 17 января Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенных Мурманским УФАС России решений в отношении Министерства здравоохранения по Мурманской области.

В конце 2015 года Мурманское УФАС России рассмотрело дело в отношении Министерства здравоохранения по Мурманской области, которое признало нарушившим требования Закона о контрактной системе, а также Постановления Правительства об установлении предельного значения начальной цены контракта по итогам проведения электронного аукциона об услуге по отпуску необходимых товаров отдельным категориям граждан в аптечных организациях Мурманской области. Начальная (максимальная) цена контракта составила более 186 млн рублей.

В частности, УФАС установило, что в одном лоте закупались лекарственные препараты с различными международными непатентованными наименованиями, некоторые из которых не имеют аналогов по форме и дозировке, а также было превышено предельное значение начальной цены контракта. Заказчик также требовал наличие лицензии на фармацевтическую деятельность только на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, однако исключительно с таким видом работ аптека не может осуществлять оказание услуги в полном объёме. Кроме того, Министерством в нарушение Закона о контрактной системе изменены существенные условия контракта — место оказания услуги.

Не согласившись с выводами антимонопольного органа о нарушениях, Заказчик обжаловал их в судебном порядке, однако постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции подтверждена законность позиции Мурманского УФАС России и доказаны нарушений законодательства о контрактной системе со стороны Министерства.

Министерство здравоохранения по Мурманской области, не согласившись с 13 арбитражным апелляционным судом, направило жалобу в Арбитражный суд Северо-Западного округа, который, в свою очередь, отказал в удовлетворении его требований, и, как следствие, подтвердили правильность выводов территориального антимонопольного органа.

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