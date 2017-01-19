Мурманскстат: средняя зарплата в Мурманской области составляет 47390 рублей

19 Января 2017 года, 15:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ — В январе-октябре 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчёте на одного работника организаций в целом по Мурманской области сложилась в размере 47390 рублей. Об этом сообщают в Мурманскстате. В целом отмечается, что показатели выросли на 5,5% относительно уровня 2015 года, однако заработная плата с учётом роста потребительских цен на товары и услуги снизилась на 2,0%.

Наиболее высокая заработная плата в 2016 году отмечалась у работников рыболовства и рыбоводства, она составила 122780 рублей. В лидерах также показатели деятельности по добыче полезных ископаемых (70841 рубль), металлургического производства (68462 рубля), электроэнергетики (67613 рублей), водного транспорта (74405 рублей) и финансовой деятельности (65247 рублей).

В бюджетных организациях всех видов экономической деятельности среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2016 года составляла 42710 рублей, в организациях образования — 33873 рубля, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 37994, культуры и искусства – 32424 рублей, то есть на 20-30% ниже среднеобластного уровня.

В сфере торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса официальная средняя заработная плата работников, по данным, предоставленным организациями, в январе-октябре 2016 года составляла, соответственно, 24146 рублей и 23121 рубль.

Вместе с тем в Мурманскстате отмечают, что изучение размеров заработных плат и уровня доходов населения существенно усложняет наличие «серой» заработной платы.

По данным выборочных обследований организаций, которые проводятся раз в 2 года, в Мурманской области в апреле 2015 года 5,1% работников была начислена заработная плата в размере свыше 100 тыс. рублей. При этом заработная плата 10% наиболее оплачиваемых работников в 9,5 раз превышала размер зарплаты 10% наименее оплачиваемых. Заработную плату на уровне и ниже средней имели 63,9% работников.

В октябре 2015 года начисленная заработная руководителей всех уровней составляла 70351 рубль, специалистов высшего уровня квалификации – 45072, квалифицированных рабочих промышленности, строительства, транспорта – 42787, неквалифицированных рабочих – 18547 рублей.

Ранее стало известно, что по итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения за декабрь, среднемесячная заработная плата работников учреждений, подведомственных Министерству социального развития Мурманской области, увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 24,3%.

Напомним, что о среднем заработке мурманчан губернатор области отчиталась перед президентом России. Она сообщила Владимиру Путину, что в целом по региону внебюджетным сектором экономики обеспечен рост средней заработной платы на 5,5 процента: она составила 47390 рублей, в бюджетной сфере рост составил 4,2 процента, средняя заработная плата находится на уровне 42710 рублей.

Фото: Twitter