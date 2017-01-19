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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

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Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В 2017 году планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 15:54

В 2017 году планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов


РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году планируется выдать государственные жилищные сертификаты на общую сумму 11,2 млрд рублей. Документ опубликован на сайте правительства.

Планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов, в том числе по категориям граждан – участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

В Мурманской области гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, достанется два сертификата на общую сумму 2,45 млн рублей.

Граждане Мурманской области, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, получат один сертификат на сумму 1,56 млн рублей.

Государственные жилищные сертификаты граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Мурманская область получит 192 на сумму 348,86 млн рублей.

Также Мурманская область получит жилищные сертификаты в отношении граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований. 54 сертификата на сумму 91,4 млн рублей выдадут Александровску, 24 сертификата на сумму 39,57 млн рублей – Видяево, 19 на сумму 31,9 млн рублей – Заозерску, три на сумму 5,24 млн рублей – Мурманску, 21 на сумму 35,27 млн рублей – Островному и девять на сумму 14,41 млн рублей – Североморску.

Фото: Twitter

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