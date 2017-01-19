Архангельский траловый флот получит обновлённые траулеры

19 Января 2017 года, 17:06

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ — Выборгский судостроительный завод и Архангельский траловый флот обсудили соглашения о постройке судов, сообщает пресс-центр Объединённой судостроительной корпорации.

16 января стороны приняли решение об оптимизации параметров планируемых к постройке судов в рамках контрактов, заключенных еще в ноябре 2016 года. Так, обновленный проект судна «ST 118» позволит увеличить эффективное время ведения промысла. Кроме того, на борту судна будет установлена автоматизированная фабрика для выпуска филе, рыбомучная установка, оборудование для производства рыбьего жира, консервная фабрика, судно также будет оснащено мощными грузовыми кранами, траловым комплексом последнего поколения и системой автоматической паллетировки продукции в трюме, что позволит минимизировать время на выгрузку уловов.

Стороны также подписали опционное соглашение о продлении серии запланированных к постройке судов проекта «ST 118» и его модификаций под различные регионы использования до 8-10 единиц. Высокая серийность при постройке судов одного проекта или его модификаций позволяет сторонам добиться существенной оптимизации стоимости и сроков постройки серийных судов за счет унификации оборудования, проектных решений, оптимизации трудоемкости верфи и субподрядчиков, что отвечает интересам как верфи, так и заказчика.