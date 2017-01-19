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Главная » НОВОСТИ » Рынок пластиковых карт вырос на зарплатных проектах
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 17:33

Рынок пластиковых карт вырос на зарплатных проектах


РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Единственным сегментом банковских карт, который показал активный рост за последний год, стали зарплатные проекты, пишут «Известия». Другие виды дебетовых карт практически не приобрели за год новых держателей, небольшой прирост наблюдается в сегменте кредитных карт.

Культуру использования пластиковых карт в России можно назвать развивающейся. К такому выводу пришли специалисты Аналитического центра НАФИ, которые с 2008 года анализируют динамику использования карточек. С этого момента исследователи постоянно фиксировали рост. Однако по данным опроса, драйвером рынка стабильно являются зарплатные карты.

Так, в 2016 году 63% опрошенных заявили, что используют зарплатные карты. В 2015-м доля таких людей была меньше на 10%. При этом в сегменте дебетовых карт, которые также зачастую используются гражданами для получения заработной платы, изменения сравнимы со статистической погрешностью — 30% в 2015 году и 31% в 2016. По кредиткам динамика 17 и 21% соответственно.

При этом, что также следует из опроса НАФИ, для большей части (69%) людей достаточно всего одной карты, менее четверти (23%) обзавелись двумя. Три и четыре карты имеют 6 и 2% соответственно. Причем в меньшей степени приобретают новые карты именно зарплатные клиенты. Подавляющее большинство (68%) из них являются держателями всего одной карты.

Руководитель направления исследований финансовых технологий НАФИ Сергей Антонян отмечает, что данные опроса отражают особенности развития российского рынка: они заключаются в том, что многие соотечественники приобщаются к безналичным платежам именно через дебетовые банковские карты для получения зарплат, стипендий, пенсий.

«Зарплатные карты являются одним из важных драйверов перехода потребителей из традиционных в дистанционные каналы. Вначале потребитель использует базовый функционал зарплатных карт — снятие наличности в банкоматах, но постепенно начинает «открывать» для себя новые возможности, в том числе интернет-банкинг и мобильный банкинг», — полагает он.

Однако руководитель службы банковских карт банка ВТБ Мария Точилова видит в тенденции обратный процесс.

«Из графика видно, что растет число клиентов, использующих свою зарплатную карту в качестве основной, а дебетовые карты стали использовать меньше», — комментирует Точилова. По ее мнению, это может быть связано с тем, что клиенты стали реже переводить свои зарплаты на сторонние дебетовые карты.

Эксперты не сомневаются, что тенденция на развитие именно сектора зарплатных карт будет усиливаться. В соответствии с планами всем получателям бюджетных средств, в том числе студентам и пенсионерам, деньги будут переводиться на карты «Мир».

Фото: Lori

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