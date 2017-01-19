МЭС не будет повышать тарифы для жителей 18 населенных пунктов

19 Января 2017 года, 17:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – С 1 июля 2017 года в соответствии с постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области в зоне теплоснабжения АО «МЭС» тарифы не повысятся для жителей 18 населенных пунктов.

В число этих населенных пунктов входят Мурманск, ЗАТО Североморск, Гаджиево, Полярный, Снежногорск, Оленья Губа, Молочный, Мурмаши, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Шонгуй, Высокий, Кандалакша (в том числе Нива-3), Зеленоборский, Умба, Енский, Ловозеро, Ревда (для потребителей, присоединенных к сетям МУП «Водоканал-Ревда»). В большинстве из них стоимость отопления и горячего водоснабжения не менялась с 1 января 2016 года.

Полный перечень муниципальных образований, отапливаемых АО «МЭС», и утвержденные тарифы на тепловую энергию, размещены на сайте Комитета по тарифному регулированию и на сайте теплоснабжающей организации.