Конкурс «Национальное блюдо Финляндии» выиграл ржаной хлеб

19 Января 2017 года, 18:34

ФИНЛЯНДИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Около 50 тысяч жителей Финляндии приняли участие во всенародном голосовании, где определялось главное национальное блюдо страны. Об этом пишет Yle.

Звание «Национальное блюдо Финляндии» досталось ржаному хлебу, за него было отдано 26% голосов. На втором месте оказалось мясное рагу karjalanpaisti (карельское рагу), а на третьем – карельские пирожки. В пятерку лидеров также вошли жареная рыба с картофельным пюре и гороховый суп.

На первом этапе конкурса финны могли предлагать свои варианты. Из поступивших примерно 1000 предложений жюри конкурса выбрало 12 финалистов. Среди них были свежепросольная лососина, гороховый суп, рыбный суп, карельское рагу, карельские пирожки, жареная рыба с картошкой, запеканка с печенкой, пирог с черникой, мямми (пасхальный десерт из ржаной муки с солодом), пицца, ржаной хлеб и виили (вид простокваши).

Жюри конкурса предлагает учредить 28 февраля, День Калевалы, также днем финской кулинарной культуры.

Фото: Ronnie Holmberg / Yle