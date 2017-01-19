Мурманский центр занятости выдает гранты работодателям на создание рабочих мест для инвалидов

19 Января 2017 года, 18:15

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Мурманский центр занятости населения готов оказать поддержку работодателям, которые намерены принять на работу незанятых инвалидов и создать для них оборудованные рабочие места.

«Денежная выплата (грант) на оборудование одного рабочего места в 2017 году составляет 60000 рублей, – сообщают в центре занятости Мурманска. – Всего в областном центре планируется открыть 40 таких рабочих мест. Единовременные субсидии из областного бюджета на организацию оборудованных рабочих мест для незанятых инвалидов предоставляются мурманским предприятиям авансом и на безвозмездной основе».

Гранты предоставляются работодателям по результатам конкурсного отбора, проводимого Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области. Подать заявку и пакет документы в конкурсную комиссию можно при личном обращении, почтой или в электронной форме по интернету.