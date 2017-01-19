За неделю картофель в Мурманской области подорожал на 3,3%

19 Января 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ — За период с 10 по 16 января цены на картофель выросли на 3,3%, сообщает Мурманскстат.

Кроме того, морковь подорожала на 2,9%, репчатый лук — на 1,9%, сливочное масло — на 1,3%, свинина, кроме бескостного мяса, мороженая неразделанную рыбу и яблоки — на 0,8%, стерилизованное молоко — на 0,7%, белокочанная свежая капуста — на 0,6%. Цены на гречневую крупу снизились на 0,6%, подсолнечное масло подешевело на 0,5%.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.