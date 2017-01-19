Минкомсвязь и силовики согласовали смягчение «пакета Яровой»

19 Января 2017 года, 17:25

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ — Минкомсвязь согласовала с силовыми ведомствами возможное снижения в десять раз объема хранения информации в рамках «пакета Яровой». Как сообщают «РИА-Новости», об этом заявил замглавы министерства Алексей Волин на заседании экспертной рабочей группы в правительстве.

Переход к хранению информации в течение полугода, как это предусмотрено законом, будет поэтапным.

«У нас есть понимание того, что с 12 часов на полгода переход можно производить не сразу же. Поэтому переход можно производить постепенно, то есть сначала углубить срок хранения до недели, потом до двух и так далее», - подчеркнул Волин.

Напомним, что речь идет о пакете антитеррористических законов, который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Законы вызвали резкую критику телеоператоров. Они заявили, что реализация «пакета Яровой» потребует расходов, превосходящих их выручку. Однако в Минкомсвязи подготовили ряд актов, призванных минимизировать расходы операторов. Срок хранения информации в них остался прежним — полгода, однако теперь роект предусматривает, что сотовые операторы будут обязаны обеспечить объем хранилища 1 Пбайт на каждый Гбит/с емкости введенного в эксплуатацию узла связи, а с 2019 года объем хранилища будет увеличен до 2 Пбайт на каждый Гбит/с емкости.

Сообщается также, что Минкомсвязь рекомендует отклонить петицию об отмене «пакета Яровой». Напомним, что петиция за отмену «пакета Яровой» всего за месяц набрала 100 тысяч голосов, необходимых проектам федерального уровня для созыва экспертного совета при министре по вопросам Открытого правительства. В тексте петиции отмечается, что «данный закон требует огромных денег, может привести к банкротству многих интернет-компаний и снизить доход государства от получаемых от них налогов».

Фото: utro.ru