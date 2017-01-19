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Сари
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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 20 января
 
 
 
 
19 Января 2017 года, 21:30

Мурманск: прогноз отключений на 20 января


МУРМАНСК/ 19 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

ДО 17 ЧАСОВ 20 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 9, ПР. КОЛЬСКИЙ, 49

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 75
пр. Кольский, 222, 224, 226
ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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