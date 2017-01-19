Мурманск: прогноз отключений на 20 января

МУРМАНСК/ 19 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
ДО 17 ЧАСОВ 20 ЯНВАРЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 9, ПР. КОЛЬСКИЙ, 49
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 75
пр. Кольский, 222, 224, 226
ул. Павлика Морозова, 1/7, 2/11
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.