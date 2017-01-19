Сильный ветер и метель сохраняются в Мурманской области

20 Января 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ - 20 января Кольский полуостров окажется под влиянием очередного глубокого циклона, смещающегося вдоль побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается очень сильный порывистый ветер, снег, метель, постепенное понижение температуры воздуха. По данным Мурманского гидрометецентра сегодня на территории области ожидается температура воздуха -3-8 градусов.

На западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 25-30 м/с, высота волны 8-9 м, быстрое обледенение судов. 20 января 2017 года в период 6:00-10:0 в центральных районах Баренцева моря ожидается усиление западного, северо-западного ветра 30-33 м/с, высота волны 8-10 м, медленное обледенение судов. Сохранится до ночного времени 21 января.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -7 градусов, ветер западный 9-17 м/с.