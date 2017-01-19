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Главная » НОВОСТИ » Почти 50 млн рублей будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Мурманской области
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 09:09

Почти 50 млн рублей будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в Мурманской области


МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ — 19 января в правительстве Мурманской области состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области. Главной темой заседания стали приоритеты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году.

В рамках заседания прошло обсуждение мер, направленных на формирование благоприятного предпринимательского климата и создания условий для ведения бизнеса в регионе. В частности, к подобным мерам относится снижение налоговой нагрузки: некоторые категории областных предпринимателей имеют возможность применить различные виды льготного налогообложения.

Так, с 1 января 2016 года в регионе действуют «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, занятых производством, социальной, научной деятельностью или оказанием бытовых услуг населению. А с 1 января этого года помимо новичков налоговыми льготами могут воспользоваться и действующие предприниматели в этих сферах.

Глава региона в рамках заседания отметила, что наиболее востребованными в предпринимательской среде являются финансовые механизмы поддержки.

«В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета Мурманской области будет направлено 49,3 млн рублей – это уровень 2016 года. Работу по улучшению условий ведения бизнеса и повышению эффективности господдержки мы будем продолжать независимо от макроэкономических колебаний», – сказала губернатор.

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