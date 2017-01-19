В молочный ГОСТ планируют внести изменения

20 Января 2017 года, 10:33

РОССИЯ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – На ближайшем заседании техкомитета при Росстандарте будут окончательно сформулированы изменения в ГОСТ на сырое молоко, пишут «Известия». Их смысл — не допустить фальсификацию молока на стадии питания животного.

Эксперты единодушно согласны с грядущими изменениями. Сейчас переработчики могут безнаказанно «нагонять» показатель белка с помощью добавления в рацион коров высоких доз азотосодержащих добавок. Производители таким образом получают существенно большую прибыль, а потребители — проблемы с пищеварением.

Ответственный секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева рассказала, что документ проходит стадию согласования в техническом комитете. В ГОСТ предполагается добавить к существующим требованиям к сырому молоку (по белку, жирности и т.п.) новые, пресекающие использование в производстве сырья немолочных компонентов. Сейчас некоторые производители научились «нагонять» содержание белка добавлением в рацион животных азотосодержащих добавок.

Азот из корма попадает в молоко и образует в нем белок неорганического происхождения, который не усваивается человеческим организмом. По мнению заведующей лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елены Юровой, максимально допустимое содержание небелкового азота в сыром молоке не должно превышать 0,038 миллиграмм-процента. Если концентрация выше — молоко можно считать фальсификатом.

«Бывает такое, что поступает молоко на завод, а с ним ничего сделать не могут. Залили его, добавили закваску. Оно стоит сутки-двое и не сквашивается. Это значит, что что-то там добавили на ферме», — поясняет Лариса Абдуллаева.

Она подчеркивает, что такие изменения вводятся в ГОСТ впервые. Ближайшее заседание техкомиссии состоится в конце февраля, и на нем предполагается окончательно сформулировать изменения в ГОСТ и передать их на утверждение в Росстандарт. По словам Абдуллаевой, все члены техкомитета с предложениями согласны, и сейчас идет работа над точными показателями, которые будут установлены в ГОСТе.

Глава Молочного союза (один из инициаторов изменений в ГОСТ) Аркадий Пономарев пояснил, что белок — основной критерий сортности молока и, соответственно, его закупочной стоимости. Его содержание определяет 60% цены. Поэтому наращивание искусственного белка экономически интересно недобросовестным производителям. При этом азотосодержащие добавки могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением у людей.

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